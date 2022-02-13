Запад закрывает воздушное пространство Украины. Воздушная блокада и 48 часов на вывод самолетов с территории страны. Британские страховщики разослали мировым собственникам авиалайнеров официальное сообщение. Через двое суток перестает действовать страховое покрытие на Украине для любого воздушного судна. Об этом сообщает местное издание "Страна.ua". Информацию подтвердили в Верховной раде. Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что полеты прекратятся 14 февраля с 16:00 по киевскому времени.

Первые плоды "западного сюрприза" на себе ощутили уже 175 пассажиров самолета авиакомпании SkyUp. Лизингодатель запретил борту входить в воздушное пространство Украины. Лайнер из Мадейры приземлился в Кишиневе. Людям придется добираться до Киева на автобусах. Прекратила рейсы в Украину и нидерландская авиакомпания KLM. Над Беларусью полетов нет и на облет всего региона Европе теперь придется раскошелиться.