Западная Европа в ожидании сахарского антициклона "Харон"

Западную Европу накрывает аномальная жара. По сообщению Bloomberg, в ближайшее время туда придет сахарский антициклон "Харон", который принесет чрезмерно высокие температуры. Уже сегодня воздух в Сардинии может раскалиться до полусотни градусов, побив рекорд всей Европы. Выше 40 температура будет в Италии, Испании и Греции. Что может вызвать лесные пожары. Отметим, этим летом рекордно высокие температуры фиксируются по всему миру. В июле уже трижды были побиты исторические максимумы. А июнь стал самым жарким месяцем в европейских странах за всю историю наблюдений.