3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Западная Европа в ожидании сахарского антициклона "Харон"
Западную Европу накрывает аномальная жара. По сообщению Bloomberg, в ближайшее время туда придет сахарский антициклон "Харон", который принесет чрезмерно высокие температуры. Уже сегодня воздух в Сардинии может раскалиться до полусотни градусов, побив рекорд всей Европы. Выше 40 температура будет в Италии, Испании и Греции. Что может вызвать лесные пожары. Отметим, этим летом рекордно высокие температуры фиксируются по всему миру. В июле уже трижды были побиты исторические максимумы. А июнь стал самым жарким месяцем в европейских странах за всю историю наблюдений.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей