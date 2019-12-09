Западное побережье Ирландии под ударом шторма "Атия"

За минувшую ночь стихия оставила тысячи домов без электричества. Повалены деревья. Отменены многие авиарейсы. Не работают и паромные переправы. Скорость порывов ветра, по словам метеорологов, сейчас превышает 109 километров в час и шторм, скорее всего, не ослабнет до вечера.



