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Западное побережье Ирландии под ударом шторма "Атия"

За минувшую ночь стихия оставила тысячи домов без электричества. Повалены деревья. Отменены многие авиарейсы. Не работают и паромные переправы. Скорость порывов ветра, по словам метеорологов, сейчас превышает 109 километров в час и шторм, скорее всего, не ослабнет до вечера.

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