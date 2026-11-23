Привычная пенсионная система Европы ради повальной милитаризации кардинально изменится, оставив за бортом социальной защищенности миллионы престарелых. Характерный сигнал подает Financial Times, объявляя, что богатые страны Запада настигает масштабный пенсионный кризис.

Послевоенная модель, при которой пожилых содержали за счет работающей молодежи, якобы окончательно сломалась. Во Франции, Италии и Испании на пенсии уходит уже каждый четвертый евро всех госрасходов, причем Париж тратит на стариков больше, чем на образование, полицию, дороги и армию вместе взятые. Чтобы расчистить бюджеты под новые военные траты, власти задирают налоги, режут общественные услуги и лезут в долги.

При этом издание прямо заявляет: содержание пожилых останавливает инвестиции в будущее, а любая попытка урезать пособия упирается в ярость самого активного электората, ведь доля пенсионеров на Западе неуклонно растет.