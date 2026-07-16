Западные СМИ в панике: эксперты предвещают резкое подорожание хлеба

Блокада Азовского моря бьет по карману всего мира. Цены на зерно устремились вверх, поскольку Россия и Украина традиционно остаются одними из основных его производителей на планете.

Керченский пролив фактически закрыт, через него не проходит ни одно судно. Азово-Донской канал перекрыт. Один из крупнейших терминалов в Черноморске остановлен.

Заблокированы 45 тыс. т пшеницы и 9 тыс. т масла. И это только начало. Рынки взорвались. За сутки европейская пшеница подорожала на 7 %. Чикагские фьючерсы на пшеницу взлетели на 5 %, достигнув самого высокого уровня с конца мая 2024 года.

Парижская пшеница продается за 232 евро за тонну, рекорд с февраля прошлого года. Трейдеры скупают фьючерсы, страхуясь от дефицита. Мир, который еще помнит голодные бунты 2022-го, снова стоит на пороге продовольственного кризиса.

Об опасности резкого подорожания хлеба сейчас активно пишут ведущие западные СМИ.