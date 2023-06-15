Западные чиновники признают, что наступление ВСУ идет крайне тяжело - BBC

В ходе брифинга, проведенного для журналистов на условиях анонимности высокопоставленными западными чиновниками, была озвучена информация о том, что наступление ВСУ идет крайне тяжело. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на BBC.



Как заявил источник, российские войска хорошо держат оборону и отступают между тактическими линиями. Маневренная оборона создает серьезные проблемы для ВСУ, поэтому наступление идет медленно.



Западные чиновники отметили, что трудности в наступлении со стороны ВСУ были ожидаемы. "Это крайне тяжело, - заявил источник, - ведь им приходится наступать на хорошо укрепленные линии обороны, которые российские войска готовили месяцами".