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Западные чиновники признают, что наступление ВСУ идет крайне тяжело - BBC

Западные чиновники признают, что наступление ВСУ идет крайне тяжело - BBC

В ходе брифинга, проведенного для журналистов на условиях анонимности высокопоставленными западными чиновниками, была озвучена информация о том, что наступление ВСУ идет крайне тяжело. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на BBC.

Как заявил источник, российские войска хорошо держат оборону и отступают между тактическими линиями. Маневренная оборона создает серьезные проблемы для ВСУ, поэтому наступление идет медленно.

Западные чиновники отметили, что трудности в наступлении со стороны ВСУ были ожидаемы. "Это крайне тяжело, - заявил источник, - ведь им приходится наступать на хорошо укрепленные линии обороны, которые российские войска готовили месяцами".

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