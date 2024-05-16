Стремительно развиваются события в Грузии. Страну раскачивают по украинскому сценарию. Открытый саботаж, протесты, хаос, посеянный извне. И все - по старым методичкам.

А значит, двойные стандарты, открытое недовольство деятелей ЕС. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" обнажил очевидность его присутствия. К демонстрантам, которых так старательно продолжают финансировать и выводить на улицы прозападные СМИ, присоединились прибалтийские вассалы. Они хотят уже "с ногами" влезть во внутреннюю политику Грузии. И даже возглавили демонстрацию в Тбилиси. Десант евростервятников выступил с прямым призывом к грузинскому народу - пойти против своего правительства. В обмен обещают все, что и всегда. Евроинтеграцию, свободы, права. Вот только при малейшем неповиновении - в ход идут угрозы и шантаж.

Принятие закона остановит дальнейший прогресс Грузии на пути в ЕС и НАТО. Если это произойдет, ответственность будет прямо возложена на грузинское правительство. Однако может еще не поздно, мы слышали от госпожи президента, что она планирует наложить вето на закон, и это дает правительству возможность выхода. Откажитесь от этого неугодного законодательного акта вместе! Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы

Этот закон нарушает права человека и гражданские свободы и все, что отстаивает ЕС. Этот закон - символ, символ вашего выбора между Россией и Евросоюзом. Этот закон еще больше отдаляет Грузию от европейского пути. Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии

Лидер правящей партии Грузии назвал действия иностранных дипломатов попыткой организации "революции доноров". Политик считает, что происходящее в Тбилиси похоже на ситуацию в Украине в 2014 году. Впрочем, подобный сценарий в странах постсоветского пространства обкатан не только на Украине. Кризис на фоне законопроекта - всего лишь повод, чтобы организовать смену правительства. Иностранным агентам в стране уже обещана власть, и сейчас они получили гранд на осуществление попытки революции. Таким мнением с нашим каналом поделился гендиректор грузинского информационно-аналитического агентства.

Эти менторы, иностранные агенты, которые нам читают мораль целый день, не слезая с телеэкранов, якобы их беспокоит суверенитет Грузии - они сегодня выступают против суверенитета власти, против нашего законного права знать, какие деньги и на какие цели, кто перечисляет в Грузию. Арно Хидирбегишвили, гендиректор и главный редактор грузинского информационно-аналитического агентства "Грузинформ"