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Западные дипломаты поддержали протесты в Грузии
Стремительно развиваются события в Грузии. Страну раскачивают по украинскому сценарию. Открытый саботаж, протесты, хаос, посеянный извне. И все - по старым методичкам.
А значит, двойные стандарты, открытое недовольство деятелей ЕС. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" обнажил очевидность его присутствия. К демонстрантам, которых так старательно продолжают финансировать и выводить на улицы прозападные СМИ, присоединились прибалтийские вассалы. Они хотят уже "с ногами" влезть во внутреннюю политику Грузии. И даже возглавили демонстрацию в Тбилиси. Десант евростервятников выступил с прямым призывом к грузинскому народу - пойти против своего правительства. В обмен обещают все, что и всегда. Евроинтеграцию, свободы, права. Вот только при малейшем неповиновении - в ход идут угрозы и шантаж.
Принятие закона остановит дальнейший прогресс Грузии на пути в ЕС и НАТО. Если это произойдет, ответственность будет прямо возложена на грузинское правительство. Однако может еще не поздно, мы слышали от госпожи президента, что она планирует наложить вето на закон, и это дает правительству возможность выхода. Откажитесь от этого неугодного законодательного акта вместе!
Этот закон нарушает права человека и гражданские свободы и все, что отстаивает ЕС. Этот закон - символ, символ вашего выбора между Россией и Евросоюзом. Этот закон еще больше отдаляет Грузию от европейского пути.
Лидер правящей партии Грузии назвал действия иностранных дипломатов попыткой организации "революции доноров". Политик считает, что происходящее в Тбилиси похоже на ситуацию в Украине в 2014 году. Впрочем, подобный сценарий в странах постсоветского пространства обкатан не только на Украине. Кризис на фоне законопроекта - всего лишь повод, чтобы организовать смену правительства. Иностранным агентам в стране уже обещана власть, и сейчас они получили гранд на осуществление попытки революции. Таким мнением с нашим каналом поделился гендиректор грузинского информационно-аналитического агентства.
Эти менторы, иностранные агенты, которые нам читают мораль целый день, не слезая с телеэкранов, якобы их беспокоит суверенитет Грузии - они сегодня выступают против суверенитета власти, против нашего законного права знать, какие деньги и на какие цели, кто перечисляет в Грузию.
"Возникает вопрос, если Европа категорически противится принятию этого закона, то в какую Европу мы идем, и может быть, в прежнюю, которая подарила, значит человечеству фашизм, инквизицию, гильотину, десятки гендеров, эвтаназию, однополые браки - тогда власть Грузии логически должна признать публично, что прозрачность и демократия являются предметом двойных стандартов. То есть необязательны для европейцев и американцев и обязательны для таких, как грузины, для стремящихся быть допущенными к столу, какой является Грузия, которая сегодня стремится в Евросоюз и НАТО, такие у нас невеселые события", - подытожил Арно Хидирбегишвили.
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