Западные и Южные регионы Украины завалило снегом

Накануне властям Херсона пришлось закрыть аэропорт - он не работал как минимум полдня, после удалось возобновить исходящие рейсы. Штормовой ветер вырывал деревья, несколько сотен деревень остались без света. В Донецкой области из-за снега зафиксированы многочисленные ДТП. Спасательным службам пришлось доставать из сугробов застрявшие на дорогах междугородние автобусы.



