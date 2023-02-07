Западные политики призывают остановить помощь Украине

Поставки вооружений Киеву вызывают все больше сомнений среди западных политиков. Лидер французской партии "Патриоты", бывший евродепутат Флориан Филиппо призывает остановить помощь Киеву. Он заявил, что средства "полностью расхищаются, миллиард за миллиардом".

Ранее обнародована информация, что Минобороны Украины закупает продукты для армии в несколько раз дороже, чем они стоят в розничных магазинах.