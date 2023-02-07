ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Западные политики призывают остановить помощь Украине

Поставки вооружений Киеву вызывают все больше сомнений среди западных политиков. Лидер французской партии "Патриоты", бывший евродепутат Флориан Филиппо призывает остановить помощь Киеву. Он заявил, что средства "полностью расхищаются, миллиард за миллиардом".

Ранее обнародована информация, что Минобороны Украины закупает продукты для армии в несколько раз дороже, чем они стоят в розничных магазинах.

Американский политический деятель Роберт Кеннеди, племянник 35-го президента США, заявил, что миллиарды долларов, которые выделяются Вашингтоном в качестве помощи Киеву, не покидают пределы Штатов. Они оседают в карманах производителей военной техники, а также военных подрядчиков и компаний по производству оборудования. Такая ситуация вредит самим США, подстегивая инфляцию в стране.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все