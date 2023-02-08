Западные санкции усугубляют обрушившуюся на Сирию катастрофу

Региональные страны должны объединить свои усилия против односторонних западных санкций, и они должны развивать экономические связи между собой. Чтобы Сирия смогла ликвидировать последствия этой катастрофы, наши страны должны помогать Сирии. До этой катастрофы санкции против Сирии были античеловеческими, а сейчас такие санкции, как убийство, поэтому немедленно западные страны должны отменить эти санкции.

Мехмет Перинчек, политолог, историк (Турция)