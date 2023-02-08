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Западные санкции усугубляют обрушившуюся на Сирию катастрофу
По заявлению МИД Сирии, жителям страны приходится разбирать завалы после землетрясений вручную. Люди используют самые простые инструменты. Нужное оборудование им недоступно из-за экономических рестрикций США. Своим мнением о гуманитарной роли Запада и Беларуси с телеканалом "Беларусь 1" поделился турецкий политолог и историк Мехмет Перинчек.
Региональные страны должны объединить свои усилия против односторонних западных санкций, и они должны развивать экономические связи между собой. Чтобы Сирия смогла ликвидировать последствия этой катастрофы, наши страны должны помогать Сирии. До этой катастрофы санкции против Сирии были античеловеческими, а сейчас такие санкции, как убийство, поэтому немедленно западные страны должны отменить эти санкции.
"Турция, можно сказать, мобилизовала все свои материальные и моральные силы, но, учитывая масштабы катастрофы, принимается и помощь дружественных зарубежных стран, а Беларусь является одной из них. Мы благодарны белорусскому народу, государству и Президенту Беларуси", - добавил политолог.
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