



Теперь там говорится, что ночь, когда должна была состояться атака России, прошла без происшествий. Цитата: "Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным". У газеты нашлось свое объяснения отсутствию атаки - якобы "Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках".



Запад не может остановить эту эстафету лжи просто потому, что цель одна - демонизировать Россию и разжечь конфликт всеми доступными способами. Поэтому липовые заголовки и материалы перехватили сотрудники телеканала FOX NEWS. Там уже свежие "наиболее вероятные сценарии "российского вторжения" на Украину.



В Кремле о таком наверняка не слышали, но подневольных журналистов это не интересует. По данным издания, на захват Киева уйдет менее 36 часов, затем начнется наступление с территории Беларуси, Черноморский флот осаждает Одессу и другие прибрежные города. По версии FOX NEWS, Россия между делом могла бы взять под контроль и Молдову. Что ж, это уже больше походит на комиксы, которые американцы так любят...

