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Западные СМИ нагнетают военную истерию вокруг Украины

Джо Байден признал: за санкции, которые США могут ввести в отношении России за якобы возможное нападение на Украину, придется заплатить простым американцам. Возможные санкции могут сказаться на ценах в энергетической сфере. Но разве это должно волновать простого фермера? Ради вселенских амбиций могут и потерпеть.



Многие эту ночь провели в ожидании. Но в тишине раздавался разве что информационный шум после столь громогласных заявлений демократа. Reutersзапустил прямую трансляцию с Майдана в Киеве. Танки и солдат запечатлеть не удалось, но спустя несколько часов внезапно заиграл гимн СССР. А корреспондент местного издания "Страна" отправился следить за развитием событий прямо в эпицентр мнимого вторжения- на украинско-российскую границу.

Однако ничего, кроме умиротворенных,спокойных пограничников, зафиксировать не удалось. Контрольно-пропускной пункт работал в штатном режиме - без усиления. ТаблоидуThe Sun, который ранее и анонсировал то самое вторжение в три часа ночи, пришлось редактировать свою знаменитую статью.

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Западные СМИ нагнетают военную истерию вокруг Украины

Теперь там говорится, что ночь, когда должна была состояться атака России, прошла без происшествий. Цитата: "Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным". У газеты нашлось свое объяснения отсутствию атаки - якобы "Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках".

Запад не может остановить эту эстафету лжи просто потому, что цель одна - демонизировать Россию и разжечь конфликт всеми доступными способами. Поэтому липовые заголовки и материалы перехватили сотрудники телеканала FOX NEWS. Там уже свежие "наиболее вероятные сценарии "российского вторжения" на Украину.

В Кремле о таком наверняка не слышали, но подневольных журналистов это не интересует. По данным издания, на захват Киева уйдет менее 36 часов, затем начнется наступление с территории Беларуси, Черноморский флот осаждает Одессу и другие прибрежные города. По версии FOX NEWS, Россия между делом могла бы взять под контроль и Молдову. Что ж, это уже больше походит на комиксы, которые американцы так любят...

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