Западные СМИ о ситуации на белорусско-польской границе

Тем временем западная машина пропаганды и фейков, боясь нормализации обстановки, активно создает образ врага на Востоке - то есть Беларусь и Россия - это угроза.

"Минск коварен и опасен, еще предательски изобретателен", - ретранслируют польские СМИ позицию властей. "Чуть Варшава зевнет или моргнет, тут же он придумывает новую фишку", - распылялся накануне, выступая по радио, министр обороны режима Польши.

Он вовсю уверял слушателей, что якобы белорусские силовики придумали новую тактику по управлению группами беженцев на границе и вовсю ее применяют: мигранты кучкуются человек по 20-30 и пытаются пробиться в разных местах примерно одновременно.

А вот другая тактика - искусственно нагнетать обстановку на всей белорусско-польской границе. Карманные политики при любом удобном случае вбрасывают тезисы, что якобы около польской границы тяжелая обстановка будет продолжаться долгое время, будут попытки дестабилизировать страну, и все в этом духе. Очевидно, что весь этот бред нужен для того, чтобы в очередной раз пролебезить перед спонсорами и попросить внушительный транш на якобы сдерживание восточного агрессора.

Еще дальше пошли литовские силовики. Используя неприкрытый обман и методы, унижающие человеческое достоинство, некая продюсерская группа Литвы привезла на линию границы группу беженцев для постановочной видеосъемки. Мы об этом рассказывали. Почти два часа заставляли людей позировать и выполнять команды.