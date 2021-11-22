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Западные СМИ о ситуации на белорусско-польской границе
Тем временем западная машина пропаганды и фейков, боясь нормализации обстановки, активно создает образ врага на Востоке - то есть Беларусь и Россия - это угроза.
"Минск коварен и опасен, еще предательски изобретателен", - ретранслируют польские СМИ позицию властей. "Чуть Варшава зевнет или моргнет, тут же он придумывает новую фишку", - распылялся накануне, выступая по радио, министр обороны режима Польши.
Он вовсю уверял слушателей, что якобы белорусские силовики придумали новую тактику по управлению группами беженцев на границе и вовсю ее применяют: мигранты кучкуются человек по 20-30 и пытаются пробиться в разных местах примерно одновременно.
А вот другая тактика - искусственно нагнетать обстановку на всей белорусско-польской границе. Карманные политики при любом удобном случае вбрасывают тезисы, что якобы около польской границы тяжелая обстановка будет продолжаться долгое время, будут попытки дестабилизировать страну, и все в этом духе. Очевидно, что весь этот бред нужен для того, чтобы в очередной раз пролебезить перед спонсорами и попросить внушительный транш на якобы сдерживание восточного агрессора.
Еще дальше пошли литовские силовики. Используя неприкрытый обман и методы, унижающие человеческое достоинство, некая продюсерская группа Литвы привезла на линию границы группу беженцев для постановочной видеосъемки. Мы об этом рассказывали. Почти два часа заставляли людей позировать и выполнять команды.
Или вот что пишет Delfi: "У границы с Литвой обосновалась группа мигрантов из Ирака. Все, о чем они сейчас мечтают, - вернуться домой, но белорусские силовики не дают им этого сделать. Очевидно, что литовская сторона цинично манипулирует не только беззащитными беженцами, но и дезинформирует международные организации".
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