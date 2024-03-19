Западные журналисты и политики бросаются громкими заявлениями о президентских выборах в России, а западные СМИ плодят фейки о подтасовках

Тема номер один в мировых СМИ - президентские выборы в России. Вполне ожидаемо западные журналисты и политики как под копирку бросаются громкими заявлениями, не признают результаты, будто их мнение кого-то волнует. А западные СМИ плодят фейки о подтасовках. Где-то мы это уже видели - та же методичка отрабатывается и на белорусских электоральных кампаниях. О реакции международного сообщества на выборы в России - Мария Петрашко.

Пожалуй, ни одни выборы в мире не волнуют так представителей коллективного Запада, как президентские выборы в России и Беларуси. Я серьезно, даже их собственные выборы западные политики столь активно не обсуждают.

"Жизнь в России продолжается без демократических потрясений", - министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказался о выборах.

Господин Ландсбергис, в отличие от Литвы в России не притесняется ни один народ. Вы бы свою русофобию и охоту на ведьм просеивали через демократическое сито, что ли. Кстати, Ландсбергис так неоригинален - белорусские выборы он тоже осуждает, санкции вечно выпрашивает, скажите ему уже кто-нибудь, что он глава МИД - его задача дипломатические отношения выстраивать, а не собачиться с соседями.

Президент Германии Штанмайер не будет направлять Путину поздравления в связи с победой на выборах, заявила пресс-секретарь главы ФРГ.

А кто-нибудь слышал вообще хоть одно заявление Штанмайера не о России? Он вообще чем-то еще занимается там? И странно, почему немецкие политики не заметили подтасовки на выборах США, когда Байден с помощью почтового голосования получил очень сомнительный рост голосов. Когда известны факты голосования уже умерших американцев за Байдена. Это получается, западные чиновники Россию так любят, что своих проблем даже не замечают.

Выборы. Какие выборы? Эдгарс Ринкевичс, президент Латвии

Президент Латвии, наверное, не в курсе, что в нормальных странах президентов выбирает народ, а не назначает Вашингтон, как в Латвии.

Не могли, конечно же, западные пропагандисты не пройтись и по новым регионам России.

Это старые знакомые мотивы, как всех под дулом автоматов заставляли голосовать.

В районах Украины, оккупированных и незаконно аннексированных Россией, наблюдатели рассказали, как "местные власти под дулом пистолета" принуждали людей участвовать в выборах. Франция не признает и никогда не признает проведение и результаты этих так называемых выборов. Заявление министерства иностранных дел Франции

Конечно же, западная пропаганда приправила все сказками об отсутствии альтернативных кандидатов, о якобы насильственном принуждении бюджетников голосовать. Старая песня, спетая уже не раз на белорусских выборах. Ну, ребята, придумали бы что-то новое.

Выборы нелегитимны. Не было ни настоящих альтернативных кандидатов, ни свободных средств массовой информации, ни заслуживающих доверия наблюдателей. Гражданское общество заставили молчать.

В Эстонии пропагандисты вообще забыли обо всех принципах журналистики и начали кидать предъявы жителям, проголосовавшим за Путина.

- А почему за Путина?

- А почему Вас это так удивляет?

- Не знаю, он сидит у власти 25 лет, больше чем Брежнев, не надоел?

- Нет. Человека вообще-то судят по его делам.

Как вам поведение якобы журналиста эстонской газеты Postimees в Таллинне? Где-то мы это уже слышали. Прямо точь-в-точь как на президентских выборах в Беларуси, они там только меняют название страны: то Россия, то Беларусь.

Только вот все тяжелее обвинять его в своих политических ошибках . Жители Европы начинают о чем-то догадываться.

Мировые лидеры, которых Le Figaro называет "правителями диктатур", поздравляют "хозяина Кремля" с победой на выборах. Читатели издания осудили Запад за вмешательство в политику другой страны. "Хватит постоянно критиковать все происходящее в России. Народ переизбрал Путина, и точка", пишет один из комментаторов.

Получается, миллиарды долларов из западных фондов на оголтелую пропаганду и русофобскую политику сгорели просто так? А ведь это деньги простых европейских и американских налогоплательщиков. И вот вам реакция не западных СМИ, у которых экономика не задается из-за энергетического и экономического кризисов, но они молчат обо всей серьезности ситуации. А вот вам реакция СМИ стран, где процветает торговля и развивается экономика. Вот Ближний Восток, например.

"Аль-Айн Ньюс" на протяжении трех дней отслеживала настроения российских избирателей. Россияне единодушно решили, что президенту России Владимиру Путину "придется" остаться главой государства до 2030 года, поскольку "ему нет альтернативы".

Al Mayadeen: спецоперация и санкции обеспечили Путину поддержку России. Arab satellite news channel

Владимир Путин выиграл выборы, а Россия идеологическую войну Запада. В эти выборные выходные я интереса ради посетила российскую столицу, сходила на выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Нескончаемые толпы посетителей и их восхищенные взгляды были наилучшим подтверждением уверенности россиян в избранном курсе. Ни рекордная явка, ни сам результат выборов меня не удивили после посещения ВДНХ и Москвы в эти выходные. Либеральная пропаганда может лить воду сколько угодно. И то же самое будет во время президентской кампании Беларуси в 2025-м. Все сказки о якобы насильственном запугивании бюджетников, о якобы подтасовках, но факты - вещь упрямая. И лучшее подтверждение доверия населения и правильности политического курса - цифры.