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Западу стоит учиться жить, несмотря на барьеры, и использовать санкции в плюс
Западу стоит начинать учиться жить и преуспевать, несмотря на барьеры, а также использовать санкции в плюс. Тем более что в долгосрочной перспективе, по мнению экспертов, сложнее придется тем, кто эти запреты вводил. Американские СМИ уже бьют в набат - Байден через санкции приблизил крах империи и вечнозеленой валюты! Ряд журналистов оценивают перспективы страны как падение в пропасть. Тем более что госдолг США - более 30 триллионов долларов. Особые опасения у политической верхушки вызывает союз Минска, Москвы и Пекина. Авторитетное американское издание Аmerican Conservative сделало вывод, что однополярный мир рухнул и стратегическое превосходство над Вашингтоном неоспоримо.
В любом случае для всех очевидно одно - человечество находится в состоянии радикальной трансформации. Можно уверенно повторить за модными инстаграмерами: "Наш мир уже никогда не будет прежним". Что в нем изменится в результате ожесточенного противостояния вокруг Украины? Об этом уже даже не приходится гадать: в этом новом мире не будет свободы передвижения и свободы перемещения капиталов, он будет гораздо беднее прежнего. И, конечно, в нем будет гораздо больше цензуры и государственного насилия: Европа и Штаты тут впереди планеты всей.
Рассказывает Олег Романов.
Радикальных перемен на фронтах спецоперации за неделю не произошло: кольца окружения вокруг городов юго- и северо-востока Украины стягиваются все туже, донбасская группировка ВСУ продолжает ожесточенное сопротивление, будучи отрезанной от остальной страны. Продвижение российских войск замедлилось в силу чуть ли не каждодневного объявления гуманитарных коридоров. Они согласовывались с Киевом заранее, но работать в большинстве случаев так и не начали: украинская сторона посчитала невозможным вывод людей в направлении российской и белорусской территории - узнать мнение на этот счет самих граждан, остающихся под обстрелами, не удалось, да и кто их спрашивал.
Это лежит всецело в рамках единственно доступной теперь Киеву стратегии: затянуть конфликт, сделать его максимально кровавым, вынудить Запад к военному вмешательству. Запертые в городах военные, по некоторым данным, вышли из подчинения главному командованию. Отчасти потому, что связь подавляется войсками, ведущими осаду, отчасти из-за того, что центральные власти все равно не дадут разрешения на использование жилых кварталов, школ, детсадов, больниц в качестве укрепленных пунктов, а такое практикуется повсеместно - например, в Харькове и Мариуполе.
В рамках этой же стратегии (сделать войну тотальной) Владимир Зеленский подписывает все новые законы. Например, закон об "Участии гражданского населения в защите Украины". Предполагать, что человек с ножом или берданкой будет способен противостоять танку - наивно, однако волна эксцессов неизбежна: следует ждать самоубийственных нападений одиночек на российские колонны и превентивной стрельбы в ответ. Эффективность украинской обороны это не увеличит, но ожесточенность противостояния точно усугубит. Контроль властей за правопорядком в городах делается все более условным, даже Киев понемногу становится гуляйполем. Свобода владения и применения оружия понемногу превращает Украину в царство анархии, которую не стреножишь потом законом: суд Линча делается повсеместным.
Говорят, спецслужбы живо интересуются тайной угадывания: на основании фактов можно построить прогноз, но в нем всегда есть ветвящиеся возможности. Как узнать, по какому пути на очередной развилке двинется история? Вот, скажем, эрцгерцог Фердинанд счастливо избежал покушения в Сараево от боевика "Черной руки", но потом его водитель заплутал и остановился спросить дорогу. А тут как раз Гаврило Принцип с револьвером ракию пьет - и в итоге шесть пулек точно в цель. Лучшим угадывателем планеты считается Клэй Гроубэрд - выпускник Оксфорда и политолог: украинский конфликт он предсказал много ранее с точностью до дня и перечня полей сражения. Так вот, если верить его прозрению - нет, это не прогноз, а именно прозрение, то есть, скорее, мистика, чем наука, - то дела будут обстоять так: есть высокая вероятность, в 20 %, что Зеленский подпишет капитуляцию до взятия Киева, но почти наверняка это произойдет после падения Матери городов русских, а русские возьмут ее к апрелю с вероятностью 35 %, к июню же шансы вырастают до 45 %. Помешать этому может либо вмешательство Запада в вооруженный конфликт либо экономическая катастрофа в России, но падение российского ВВП от любых санкций составит от 2 до 10 %, не более. То есть, пророк-британец, если б заключал пари, ставил бы на Москву - хотя после ее победы допускает самое разное развитие событий. Но это гадания, а есть несомненные факты.
Это стало универсальным объяснением и достаточным оправданием любых мировых бедствий: более того, оправданием останется на десятилетия. За санкционной войной, объявленной России, крайне любопытно наблюдать - как старательно, но неубедительно спланированное выдают за экспромт. Можно, конечно, верить в крайнюю эмоциональность властителей планеты, но дураков среди них нет. Как нет и волшебников: за день родить, отшлифовать и подать на подпись серьезный документ бюрократия просто не может. И расскажите нам теперь, что решения об отключении SWIFT, замораживании российских золотовалютных ресурсов, запрете на кредитование и прочее, прочее, прочее были приняты молниеносно, без долгой подготовки, ведь такие бумаги всегда проходят долгое согласование и выверку запятых, последовательно, у десятков столоначальников. Просто вот уже более 100 лет мир является проектным: то есть, сначала элитами создается план этого мира трансформации, а затем происходит ломка и переустройство в соответствии с чертежом. Что человечеству пора сокращаться и беднеть, нам прожужжали все Греты Тунберг с Клаусами Швабами, все Биллы Гейтсы с Джорджами Соросами. Ковидная истерия и зеленая повестка уже сильно ударили по потреблению, но, похоже, проект переустройства мира требует большего. Украинский конфликт обещает голод сотням миллионов, затягивание поясов миллиардам.
Конфликт между Украиной и Россией протекает не в вакууме. Уже ковидный кризис вызвал резкий рост цен на продовольствие. Нынешние события резко обострили проблему. Сегодня около 30 % пшеницы поступает на мировой рынок из двух этих стран. Кроме того, 20 % кукурузы и 80 % подсолнечного масла. Есть опасность глобального продовольственного кризиса!
И это лишь малая часть последствий. Санкции в оптимистическом варианте обещают Европе падение ВВП на 2-3 %, уровня потребления населения - на 10-15 %. И это вряд ли для кого-нибудь, кроме собственно населения, будет сюрпризом - не могут аналитические институты ЕС не снабжать начальство тщательными расчетами, на основании которых и принимаются решения. Только непосредственные потери составят сотни миллиардов: Россия уже пообещала платить по внешним кредитам рублями и национализировать имущество компаний, представляющих недружественные страны. Да, можно говорить: Запад выбирает принципы в ущерб интересам, но готовность жертвовать во имя принципов вряд ли является путеводным кредо, скажем, Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, которая закупала вакцины для Евросоюза фактически у собственного мужа. В общем, в коридорах власти нигде нет идеалистов и романтиков. Увы, там только циники. И это еще одно доказательство проектности будущего бедного и порванного в клочья мира.
Из устоев старого мира в новом не останется практически ничего. Верховенство права и святость частной собственности? В утиль! Массовые конфискации без суда и следствия уже начались в Британии, Швейцарии и прочих. А во Франции всерьез обсуждают - не изъять ли картины с российской художественной выставки "Коллекция Морозова", ведь там полотен на сотни миллионов, что-нибудь можно и Украине отжалеть? И трансформируется не только экономика и система права. Вот редакция издания "Мысль польска", умеренно лояльного, обнаруживает, что для граждан страны власти закрыли сайт. Почему, ведь оно не пророссийское, не антиукраинское? Пишите по инстанции, вам сообщат. Или штрафы за просмотр российских телеканалов в Латвии, но ведь интернет пока еще дает свободу выбора информации. Выходит, здесь, взимая по 700 евро, девственность сознания деревенских старушек оберегают? А Facebook разрешил призывать к убийствам русских. Призыв, как известно, первый шаг в организации. А сами убийства и разрешать не надо при хорошо-то составленном заговоре, а полиция и сама станет подслеповата при таком накале пропаганды. Характерно, что подобное перестает быть эксцессом и становится системой: кто ж ее потом станет менять, если она заработает? В общем, здание прекрасного нового мира возводится вовсю. Правда, прекрасным оно точно не будет. Да и новым, откровенно говоря: всевластие немногих над многими царило тысячелетиями, осталось только выяснить, в каком столетии, сползая в прошлое, остановимся. Дай бог, все-таки в 18-м, а не в 14-м или, скажем, 6-м.
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