Западу стоит учиться жить, несмотря на барьеры, и использовать санкции в плюс

Западу стоит начинать учиться жить и преуспевать, несмотря на барьеры, а также использовать санкции в плюс. Тем более что в долгосрочной перспективе, по мнению экспертов, сложнее придется тем, кто эти запреты вводил. Американские СМИ уже бьют в набат - Байден через санкции приблизил крах империи и вечнозеленой валюты! Ряд журналистов оценивают перспективы страны как падение в пропасть. Тем более что госдолг США - более 30 триллионов долларов. Особые опасения у политической верхушки вызывает союз Минска, Москвы и Пекина. Авторитетное американское издание Аmerican Conservative сделало вывод, что однополярный мир рухнул и стратегическое превосходство над Вашингтоном неоспоримо.

В любом случае для всех очевидно одно - человечество находится в состоянии радикальной трансформации. Можно уверенно повторить за модными инстаграмерами: "Наш мир уже никогда не будет прежним". Что в нем изменится в результате ожесточенного противостояния вокруг Украины? Об этом уже даже не приходится гадать: в этом новом мире не будет свободы передвижения и свободы перемещения капиталов, он будет гораздо беднее прежнего. И, конечно, в нем будет гораздо больше цензуры и государственного насилия: Европа и Штаты тут впереди планеты всей.

Рассказывает Олег Романов.

Радикальных перемен на фронтах спецоперации за неделю не произошло: кольца окружения вокруг городов юго- и северо-востока Украины стягиваются все туже, донбасская группировка ВСУ продолжает ожесточенное сопротивление, будучи отрезанной от остальной страны. Продвижение российских войск замедлилось в силу чуть ли не каждодневного объявления гуманитарных коридоров. Они согласовывались с Киевом заранее, но работать в большинстве случаев так и не начали: украинская сторона посчитала невозможным вывод людей в направлении российской и белорусской территории - узнать мнение на этот счет самих граждан, остающихся под обстрелами, не удалось, да и кто их спрашивал.

Это лежит всецело в рамках единственно доступной теперь Киеву стратегии: затянуть конфликт, сделать его максимально кровавым, вынудить Запад к военному вмешательству. Запертые в городах военные, по некоторым данным, вышли из подчинения главному командованию. Отчасти потому, что связь подавляется войсками, ведущими осаду, отчасти из-за того, что центральные власти все равно не дадут разрешения на использование жилых кварталов, школ, детсадов, больниц в качестве укрепленных пунктов, а такое практикуется повсеместно - например, в Харькове и Мариуполе.

В рамках этой же стратегии (сделать войну тотальной) Владимир Зеленский подписывает все новые законы. Например, закон об "Участии гражданского населения в защите Украины". Предполагать, что человек с ножом или берданкой будет способен противостоять танку - наивно, однако волна эксцессов неизбежна: следует ждать самоубийственных нападений одиночек на российские колонны и превентивной стрельбы в ответ. Эффективность украинской обороны это не увеличит, но ожесточенность противостояния точно усугубит. Контроль властей за правопорядком в городах делается все более условным, даже Киев понемногу становится гуляйполем. Свобода владения и применения оружия понемногу превращает Украину в царство анархии, которую не стреножишь потом законом: суд Линча делается повсеместным.

Говорят, спецслужбы живо интересуются тайной угадывания: на основании фактов можно построить прогноз, но в нем всегда есть ветвящиеся возможности. Как узнать, по какому пути на очередной развилке двинется история? Вот, скажем, эрцгерцог Фердинанд счастливо избежал покушения в Сараево от боевика "Черной руки", но потом его водитель заплутал и остановился спросить дорогу. А тут как раз Гаврило Принцип с револьвером ракию пьет - и в итоге шесть пулек точно в цель. Лучшим угадывателем планеты считается Клэй Гроубэрд - выпускник Оксфорда и политолог: украинский конфликт он предсказал много ранее с точностью до дня и перечня полей сражения. Так вот, если верить его прозрению - нет, это не прогноз, а именно прозрение, то есть, скорее, мистика, чем наука, - то дела будут обстоять так: есть высокая вероятность, в 20 %, что Зеленский подпишет капитуляцию до взятия Киева, но почти наверняка это произойдет после падения Матери городов русских, а русские возьмут ее к апрелю с вероятностью 35 %, к июню же шансы вырастают до 45 %. Помешать этому может либо вмешательство Запада в вооруженный конфликт либо экономическая катастрофа в России, но падение российского ВВП от любых санкций составит от 2 до 10 %, не более. То есть, пророк-британец, если б заключал пари, ставил бы на Москву - хотя после ее победы допускает самое разное развитие событий. Но это гадания, а есть несомненные факты.

Это стало универсальным объяснением и достаточным оправданием любых мировых бедствий: более того, оправданием останется на десятилетия. За санкционной войной, объявленной России, крайне любопытно наблюдать - как старательно, но неубедительно спланированное выдают за экспромт. Можно, конечно, верить в крайнюю эмоциональность властителей планеты, но дураков среди них нет. Как нет и волшебников: за день родить, отшлифовать и подать на подпись серьезный документ бюрократия просто не может. И расскажите нам теперь, что решения об отключении SWIFT, замораживании российских золотовалютных ресурсов, запрете на кредитование и прочее, прочее, прочее были приняты молниеносно, без долгой подготовки, ведь такие бумаги всегда проходят долгое согласование и выверку запятых, последовательно, у десятков столоначальников. Просто вот уже более 100 лет мир является проектным: то есть, сначала элитами создается план этого мира трансформации, а затем происходит ломка и переустройство в соответствии с чертежом. Что человечеству пора сокращаться и беднеть, нам прожужжали все Греты Тунберг с Клаусами Швабами, все Биллы Гейтсы с Джорджами Соросами. Ковидная истерия и зеленая повестка уже сильно ударили по потреблению, но, похоже, проект переустройства мира требует большего. Украинский конфликт обещает голод сотням миллионов, затягивание поясов миллиардам.

Конфликт между Украиной и Россией протекает не в вакууме. Уже ковидный кризис вызвал резкий рост цен на продовольствие. Нынешние события резко обострили проблему. Сегодня около 30 % пшеницы поступает на мировой рынок из двух этих стран. Кроме того, 20 % кукурузы и 80 % подсолнечного масла. Есть опасность глобального продовольственного кризиса! Ариф Хуссейн, главный экономист Всемирной продовольственной программы ООН

И это лишь малая часть последствий. Санкции в оптимистическом варианте обещают Европе падение ВВП на 2-3 %, уровня потребления населения - на 10-15 %. И это вряд ли для кого-нибудь, кроме собственно населения, будет сюрпризом - не могут аналитические институты ЕС не снабжать начальство тщательными расчетами, на основании которых и принимаются решения. Только непосредственные потери составят сотни миллиардов: Россия уже пообещала платить по внешним кредитам рублями и национализировать имущество компаний, представляющих недружественные страны. Да, можно говорить: Запад выбирает принципы в ущерб интересам, но готовность жертвовать во имя принципов вряд ли является путеводным кредо, скажем, Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, которая закупала вакцины для Евросоюза фактически у собственного мужа. В общем, в коридорах власти нигде нет идеалистов и романтиков. Увы, там только циники. И это еще одно доказательство проектности будущего бедного и порванного в клочья мира.