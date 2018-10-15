Запасов на МКС хватит до лета 2019 года

Запасов еды и воды, резервов систем жизнеобеспечения на МКС для нынешнего экипажа хватит до лета 2019 года. Об этом сообщил руководитель российского сегмента МКС, летчик-космонавт Владимир Соловьев. Сейчас на станции находятся космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Александер Герст и астронавт NASA Серена Ауньон. Они прибыли на орбиту 8 июня. По плану экипаж должен был возвратиться на Землю в декабре, но из-за аварии ракеты "Союз" в минувший четверг, не исключено, что миссия может быть продлена.