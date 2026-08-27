Запасы дизтоплива в США упали до исторического минимума

Запасы дизельного топлива в США рухнули до исторического минимума с начала 80-х годов. По данным агентства Bloomberg, объемы горючего в стране сократились до критической отметки в 103 млн баррелей.

Кризис разгорается на фоне сезонного пика потребления, когда спрос на топливо резко растет из-за начала отопительного сезона и масштабных сельхозработ по всему миру. В результате розничные цены в США уже взлетели до 5,5 долларов за галлон (значения уже вплотную приблизились к рекордным показателям).

Как предупреждают аналитики, это еще не предел. Отметим, сильнейший удар по мировому энергетическому рынку нанес затяжной конфликт вокруг Ирана, из-за чего поставки нефтепродуктов через Ормузский пролив полностью прекратились.