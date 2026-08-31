Запасы газа в Европе сократились до тринадцатилетнего минимума

По сообщению Guardian, запасы природного газа в подземных хранилищах ЕС рухнули до 13-летнего минимума. К концу августа резервуары заполнены всего на 63 % вместо привычных 80 %. В Великобритании ситуация еще плачевнее. В стране практически полностью отсутствуют запасы на предстоящую зиму.

Отмечается, что истощение мощностей спровоцировали аномальная летняя жара и затяжной конфликт на Ближнем Востоке. Надежды трейдеров на урегулирование кризиса провалились. В результате европейская цена на газ уже взлетела до 3-летнего максимума, превысив 68 евро за мегаватт-час.

При этом эксперты предупреждают, если топливная блокада в Ормузском проливе продолжится, тарифы гарантированно пробьют отметку в 100 евро.