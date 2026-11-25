Германия рискует остаться без газа уже этой зимой. Местные СМИ пишут, что подземные хранилища страны сейчас заполнены менее чем на 57 %. До такого уровня запасы обычно опускаются только к февралю.

При этом в начале декабря синоптики обещают морозы на 8 градусов ниже нормы, а ветряки в Европе стоят, вынуждая запускать газовые электростанции на полную мощность.

Ситуацию усугубляют сбои с поставками из Норвегии и трехкратный скачок биржевых цен на газ: до 92 евро за МВт·ч против 32 евро в сентябре прошлого года. В итоге при заключении новых контрактов газ в Германии уже обходится на 60 % дороже, чем год назад. А по действующим договорам жителям готовят рост тарифов до 20 %. В среднем отопление дома влетит немецкой семье в дополнительные 500 евро в год.