Запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на минимуме с 2013 года

В Европе бесперебойное обеспечение населения теплом находится под угрозой. Запасы газа в подземных хранилищах упали до исторического минимума с 2013 года.

Резервуары заполнены только на 63 %, что значительно уступает средним показателям прошлых лет. С начала сезона закачки региону удалось накопить немногим больше половины от объемов, необходимых для комфортной зимы.

Столь критическое положение дел вызвано затяжным ближневосточным конфликтом, из-за которого Европе пришлось конкурировать с Азией за партии сжиженного газа. Ситуацию усугубила аномальная жара.

По прогнозам аналитиков, к началу холодов заполненность европейских резервуаров в лучшем случае дотянет до 75 %.