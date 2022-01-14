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Запасы газа в Европе стремительно сокращаются
Запасы газа в ЕС продолжают быстро сокращаться: подземные хранилища впервые в истории опустели более чем наполовину. Ниже всего уровень запасов в Австрии и Нидерландах - он не превышает и 33 процентов. В Украине показатель опустился до 26 процентов. Причиной такого падения стал сильный отбор, к которому владельцы запасов приступили с началом новой рабочей недели. Сейчас он в два раза превосходит средние значения, характерные для этих дней последние пять лет. Запасы сокращаются на фоне роста цен за отопление и электроэнергию. Заметнее всего страдают потребители Германии, крупнейшей экономики ЕС, и Великобритании.
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