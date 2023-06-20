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Запасы истощены: помощь Украине стала причиной дефицита снарядов у стран НАТО
Запасы оружия и боеприпасов у стран НАТО сильно истощены, поэтому задача европейской индустрии - восполнить их как можно скорее. Это констатировал генсек альянса, выступая на конференции германских промышленников. Быстрому решению задачи, отметил Столтенберг, мешают бюрократизм и торговые барьеры, которые разделяют производителей.
Немецкие власти немедленно подтвердили самые худшие опасения генсека: по данным издания "Шпигель", у бундесвера осталось лишь 20 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Немцы украинцам в буквальном смысле отдают последнее: какими бы идеологическими соображениями подобное не диктовалось, бундесвер из-за этого практически лишился статуса мощнейшей армии Европы, а также рискует вскоре и вовсе утратить боеспособность.
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