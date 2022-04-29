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Запчасти для iPhone начала продавать компания Apple
Компания Apple начала продавать запчасти для iPhone. В США запустили программу Self Service Repair для самостоятельного ремонта техники бренда. В рамках программы клиенты смогут приобрести компоненты для смартфонов и скачать инструкции для ремонта. Эта функция доступна для 12-го, 13-го iPhone и iPhone SE третьего поколения. До конца года начать покупать запчасти смогут и жители Европы.
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