Заполнение подземных хранилищ газа в Европе упало до минимума

Европа рискует не успеть подготовиться к зиме. Темпы заполнения европейских подземных хранилищ газа упали до шестилетнего минимума. Об этом говорят данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

Чистая разница между объемом закачки и отбора газа странами Евросоюза в хранилища с начала июня на 14 % ниже показателей аналогичного периода 2025 года.

На сегодняшний день хранилища заполнены чуть более чем на 51 %, что на 15 % ниже среднего показателя за последние 5 лет. В абсолютных цифрах текущие европейские запасы составляют 56 млрд кубометров, что на 11 млрд меньше прошлогоднего результата.

Замедление закачки газа происходит на фоне экстремальной жары, что дополнительно осложняет задачу создания запасов к зиме.