Запрет на поставки и жидкий дым. Латвия может остаться без шпрот

Производство шпрот под угрозой исчезновения в Латвии. С 2015 года число предприятий по переработке рыбы сократилось в три раза. Одной из причин является запрет на поставки продукции в Россию. Некоторые заводы предприняли попытку переориентироваться на другие страны, но не многим пришелся по вкусу специфический продукт.

Палки в колеса индустрии вставляет и Еврокомиссия, которая продолжает сокращать квоты на вылов рыбы в Балтийском море.



Более того, европейские власти намерены запретить жидкий дым в переработке мясного, рыбного и молочного сырья. По их мнению, он представляет серьезную опасность для здоровья. Однако именно эта технология лежит в основе производства латвийских шпрот.