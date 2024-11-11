3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
Запрет на поставки и жидкий дым. Латвия может остаться без шпрот
Производство шпрот под угрозой исчезновения в Латвии. С 2015 года число предприятий по переработке рыбы сократилось в три раза. Одной из причин является запрет на поставки продукции в Россию.
Некоторые заводы предприняли попытку переориентироваться на другие страны, но не многим пришелся по вкусу специфический продукт.
Палки в колеса индустрии вставляет и Еврокомиссия, которая продолжает сокращать квоты на вылов рыбы в Балтийском море.
Более того, европейские власти намерены запретить жидкий дым в переработке мясного, рыбного и молочного сырья. По их мнению, он представляет серьезную опасность для здоровья. Однако именно эта технология лежит в основе производства латвийских шпрот.
Президент
Все
Наталья Эйсмонт: Никаких извинений Президент Беларуси Зеленскому не приносил
Новогоднее обращение, метро, разговор на тему выборов и работы в регионах. Итоги недели Президента
Президент Беларуси поздравил Соболенко с победой на турнире WTA-500
Президент Беларуси поздравил с профессиональным праздником работников системы социальной защиты
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Минске наркоман выпрыгнул в окно с чужим смартфоном и разбил головой стекло авто
Предложил 100 долларов. В Минске пьяный водитель пытался дать взятку инспекторам ГАИ
Решил срезать провода. В Минске от удара током погиб подросток
Белорусские пограничники обнаружили избитого сенегальца на границе с Польшей