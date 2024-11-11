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Запрет на поставки и жидкий дым. Латвия может остаться без шпрот

Производство шпрот под угрозой исчезновения в Латвии. С 2015 года число предприятий по переработке рыбы сократилось в три раза. Одной из причин является запрет на поставки продукции в Россию.

Некоторые заводы предприняли попытку переориентироваться на другие страны, но не многим пришелся по вкусу специфический продукт.

Палки в колеса индустрии вставляет и Еврокомиссия, которая продолжает сокращать квоты на вылов рыбы в Балтийском море.

Более того, европейские власти намерены запретить жидкий дым в переработке мясного, рыбного и молочного сырья. По их мнению, он представляет серьезную опасность для здоровья. Однако именно эта технология лежит в основе производства латвийских шпрот.

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