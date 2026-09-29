Запрет США на экспорт дизеля грозит Европе рекордными ценами

Европе, где в ряде стран стоимость топлива уже бьет исторические рекорды, грозит резкий рост цен на дизтопливо, если США введут запрет на его экспорт. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом очень серьезно рассматривает возможность введения таких ограничений. По данным источников, в последние два месяца на США приходилось около половины европейского импорта дизтоплива.

Сейчас средняя стоимость дизеля в США составляет 1,72 доллара за 1 л. В Европе в среднем - 2,35 доллара. В Бельгии, Германии и Франции топливо еще дороже, а в Дании цена доходит до 3 долларов за 1 л.