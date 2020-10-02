Запрет не действует: В Израиле продолжаются массовые акции

В Израиле демонстрации на фоне растущих показателей заболеваний COVID закончились стычками с полицией и задержаниями. Причиной манифестаций стало недовольство не только экономической ситуацией, но и жесткими ограничительными мерами. Ранее Кнессет принял закон о запрете массовых мероприятий во время эпидемии: теперь люди могутсобираться в группы не более 20-ти человек и не дальше, чем в одном километреот своего дома. В то же время люди признаются, что на карантине они чувствуютсебя как в тюрьме.