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Запрет покидать дома из-за коронавируса раскритиковали
Закрытие границ - это политический жест отчаяния. Об этом заявил председатель Всемирной медицинской ассоциации. Франк Монтгомери говорит, что запрет покидать свои дома с целью не допустить дальнейшего распространения пандемии не помогает остановить коронавирус. Он назвал такую меру акционизмом, поскольку власти, по его словам, надеются, что с помощью принудительных мер они добьются большего, чем благодаря разуму.
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