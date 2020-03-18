Запрет покидать дома из-за коронавируса раскритиковали

Закрытие границ - это политический жест отчаяния. Об этом заявил председатель Всемирной медицинской ассоциации. Франк Монтгомери говорит, что запрет покидать свои дома с целью не допустить дальнейшего распространения пандемии не помогает остановить коронавирус. Он назвал такую меру акционизмом, поскольку власти, по его словам, надеются, что с помощью принудительных мер они добьются большего, чем благодаря разуму.