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Запросы Киева превышают возможности НАТО
НАТО больше не в силах утолять оружейный голод киевского режима. Запросы Украины превышают возможности блока. Это признал глава военного комитета Североатлантического альянса. Адмирал также отметил, что странам НАТО, которые поставляют оружие и боеприпасы Киеву, нужно задумываться о рисках для безопасности собственной, а также альянса.
Объемы оружия и боеприпасов, которые нужны Украине, огромны. Это еще одна вещь, которую мы видим на войне. Я бы сказал, что это не ново само по себе, но масштаб и объем того, что используется, выходит за рамки наших производственных возможностей. Сейчас мы отдаем оружие и одновременно заказываем новое. И это несбалансированно. Поэтому мы призываем индустрию и правительства к более интенсивным дебатам для решения этой проблемы.
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