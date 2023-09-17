Запросы Киева превышают возможности НАТО

Объемы оружия и боеприпасов, которые нужны Украине, огромны. Это еще одна вещь, которую мы видим на войне. Я бы сказал, что это не ново само по себе, но масштаб и объем того, что используется, выходит за рамки наших производственных возможностей. Сейчас мы отдаем оружие и одновременно заказываем новое. И это несбалансированно. Поэтому мы призываем индустрию и правительства к более интенсивным дебатам для решения этой проблемы.

Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО