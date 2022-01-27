Запущенная ракета Falcon 9 через месяц столкнется с Луной

Ориентировочно 4 марта вторая ступень ракеты врежется в поверхность обратной стороны спутника Земли. Дело в том, что ступень сожгла топливо, осталась в космосе и начала двигаться по хаотичной орбите. Сейчас этот фрагмент космического мусора массой в четыре тонны летит к Луне со скоростью около трех километров в секунду. Правда, наблюдать, что творится на обратной стороне Луны, люди пока не могут.