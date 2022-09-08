Заработать на грани третьей мировой? Для Нэнси Пелоси - легко!

Вашингтон продолжает нагло ворочаться на международной арене, являясь, ни больше, ни меньше, проводником терроризма. После пожара в Украине еще одно событие едва не привело к третьей мировой войне.

Именно визит спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на остров Тайвань мог послужить поводом для новой трагедии. За рейсом политика на сайте Flightradarодновременно следили 3 млн человек. Официальный Пекин выразил резкий протест и угрожал использовать против самолета военную технику. Обошлось, однако учения народно-освободительная армия Китая проводит у берегов острова до сих пор.

Предупреждения не помогли. Желание во что бы то ни стало обеспечить победу Демократической партии на ноябрьских выборах в палату представителей США превозмогло все здравые расчеты. Окрыленная идеями борьбы за свободу и против автократии, спикер Нэнси Пелоси все-таки прибыла на Тайвань, чтобы, сойдя с трапа военного самолета, тем самым совершить демонстративный акт вторжения в зону суверенных интересов Китая.

Недавний визит Нэнси Пелоси, второго человека в очереди на пост президента США, и тот факт, что правительство США решило отправить ее, несмотря на протесты Китая, означает, что США не признают и отвергают принцип одного Китая. Что это значит? Это значит, что возможность войны между Китаем и США как никогда высока. Если не будут внесены изменения, эта война может стать новой мировой, или даже ядерной войной. Это чрезвычайно опасно. Ричард Блек, политолог, представитель "Института Шиллера" (США)

Китайский дракон стал отвечать самым понятным языком для американцев - деньгами. Компания по производству аккумуляторов решила не открывать свой завод в США, а это простой 5 млрд долларов. Могла сорваться презентация Apple, ведь без запчастей телефоны на рынок не вывезти. Америка страдает, но Пелоси, кажется, несколько меньше.

Кстати, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее муж, Пол Пелоси, приобрели долю в разработчике графических процессоров NVIDIA в преддверии голосования Сената по законопроекту о стимулировании полупроводниковой промышленности в стране.

Купила она их 15 июля. То есть за пару недель до нашумевшей поездки. А кто больше всего производит полупроводников и нужно пошатнуть позиции? Правильно, Тайвань. Вот такой бизнес на грани обрушения мира. Не первый, кстати, пример, как западные чиновники пытаются зарабатывать.