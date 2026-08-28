Зараженную курятину нашли на прилавках Maxima в Литве

В магазинах Литвы вновь обнаружили зараженную курятину: за последний месяц граждан как минимум дважды призывали изучить содержимое своих холодильников и выбросить, если найдут, опасное мясо.

И вот история повторилась вновь: на прилавки магазинов крупной торговой сети Maxima попала зараженная сальмонеллой курятина. Товар изымают со складов, а покупателям настоятельно рекомендовано избавиться от зараженного мяса, если оно к ним попало.

Литовцы в этой связи недоумевают: единичный инцидент может быть случайностью, но когда история повторяется вновь и вновь, возникает вопрос - а может, государственный санитарный контроль никуда не годится?