Зараженную чумой белку обнаружили в США

"В субботу 11 июля тест белки, обнаруженной в городе Моррисон, дал положительный результат на чуму. Это первый подобный случай в округе", - сообщили в департаменте здравоохранения округа Джефферсон. Среди людей зафиксировано 2 случая заражения бубонной чумой: в КНР и Монголии.



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