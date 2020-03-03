Заразившихся COVID-19 в мире больше 90 тысяч

В Китае выздоровели уже более 47 тысяч, умерли почти 3 тысячи. В Южной Корее болеют свыше 4 с половиной тысяч. В Италии - более 2, в Иране - полторы. Первый случай коронавируса зафиксирован в Марокко. У большинства зараженных COVID-19, говорят эксперты, болезнь протекает в относительно легкой форме.



