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Заразившихся COVID-19 в мире больше 90 тысяч

В Китае выздоровели уже более 47 тысяч, умерли почти 3 тысячи. В Южной Корее болеют свыше 4 с половиной тысяч. В Италии - более 2, в Иране - полторы. Первый случай коронавируса зафиксирован в Марокко. У большинства зараженных COVID-19, говорят эксперты, болезнь протекает в относительно легкой форме.

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