Защита или жесткий контроль? Как Макрон планирует спасать европейских детей от интернет-зависимости

Макрон предлагает ужесточить цифровую цензуру во всем Евросоюзе. Президент Франции призвал главу Еврокомиссии подготовить общеевропейский закон, запрещающий доступ к социальным сетям детям младше 15 лет, сообщают СМИ.

Президент Франции предложил установить единые правила для выявления и регулирования функций, способных вызывать зависимость у пользователей. По его мнению, главной целью этой масштабной инициативы является защита несовершеннолетних пользователей от пагубного цифрового влияния.

При этом Франция стала первой европейской страной, которая на национальном уровне приняла закон о запрете социальных сетей для детей младше 15 лет. Теперь Париж решил продвинуть эту инициативу дальше.