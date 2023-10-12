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Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг сектора Газа запланировано на 13 октября

Боевые действия на Ближнем Востоке становятся все более жесткими. Израильский Ашкелон ночью подвергся очередным обстрелам. В свою очередь армия Израиля нанесла ответные авиаудары и атаковала 450 наземных целей. Число погибших с обеих сторон уже превышает 2,5тыс. человек, ранены около 10 тыс. человек.

По информации ООН, в секторе Газа разрушено свыше 1 тыс. единиц жилья, более 338 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Сейчас Израиль и Египет достигли принципиального соглашения о создании коридора для выхода беженцев. Однако ситуация катастрофическая. По сообщению Министерства здравоохранения Палестины, койки в больницах полностью заполнены. Лекарства, медикаменты, топливо для генераторов на исходе. При этом министр обороны Израиля заявил, что движение ХАМАС в секторе Газа будет "стерто с лица земли", а глава Минздрава отдал распоряжение о запрете лечения раненых противников.

В связи со сложившейся ситуацией на 13 октября назначено проведение заседания Совбеза ООН.

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