"Заслуживают проломленных черепов": Сали Бериша назвал депутатов правящей партии преступниками

Серьезное политическое обострение на Балканах. В Албании депутаты от оппозиции сорвали заседание парламента, зажгли фаеры и заблокировали трибуну.



Как передает агентство "Рейтер", лидер оппозиции Сали Бериша назвал депутатов правящей партии преступниками и заявил, что они "заслуживают слезоточивого газа, резиновых пуль и проломленных черепов".

Парламентский кризис разворачивается на фоне массовых протестов, которые не утихают в стране с середины октября. На улицы городов выходят преимущественно студенты. Главные требования митингующих - борьба с коррупцией, создание рабочих мест и повышение качества образования.



По сообщениям местных СМИ, в ходе столкновений с силовиками пострадали уже как минимум 320 человек. Ситуация в стране остается напряженной, стороны пока не готовы к компромиссу.