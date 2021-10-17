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Застреленная во время штурма Капитолия Эшли Бэббит не представляла угрозы
Новые подробности дела о беспорядках и демократических нравах в конгрессе США. Отчет полиции округа Колумбия сообщает, что убитая полицейскими во время штурма Капитолия Эшли Бэббит не представляла угрозы. Т.е. основания для освобождения от ответственности нажавшего на спусковой крючок офицера полиции нет. Однако суд его оправдал. Будет ли повторное судебное разбирательство - вопрос риторический. Как показала практика, западные политики больше любят следить за заседаниями в других странах, а в своей выносить только нужные решения. Ведь их демократия - дело другое.
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