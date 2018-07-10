Застряли в воздухе над пастью аллигатора

В США мужчина со своим маленьким сыном зависли над прудом с хищными рептилиями в американском парке развлечений. Так они пытались спуститься с аттракциона после неполадок в его работе. Сотрудники парка среагировали оперативно - любителей каруселей довольно быстро спустили на землю. К счастью, никто не пострадал.