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Застряли в воздухе над пастью аллигатора

В США мужчина со своим маленьким сыном зависли над прудом с хищными рептилиями в американском парке развлечений. Так они пытались спуститься с аттракциона после неполадок в его работе. Сотрудники парка среагировали оперативно - любителей каруселей довольно быстро спустили на землю. К счастью, никто не пострадал.

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