3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Застрявшие в пещере школьники и их тренер проведут под землей еще как минимум два дня
Застрявшие в тайской пещере школьники и их футбольный тренер проведут под землей еще как минимум два дня. Это время необходимо спасателям на разработку безопасного плана эвакуации. Напомним, руководство штаба операции посчитало, что вызволение пленников подводным путем с использованием аквалангов является опасным. Ведь накануне под водой погиб один из сотрудников спасательных служб. Впрочем, данный план до сих пор является приоритетным в случае возникновения внезапных проблем или экстремальной ситуации. Опытные дайверы продолжают обучать ребят подводному плаванию. Напомню, ранее запертые дети написали письмо родителям и учителям. В нем говорится, что все ребята здоровы. И когда выйдут, очень хотят домой и вкусно поесть. А учителей просят не задавать им пока много домашнего задания. Каждый мальчик своим почерком написал несколько строк о своем состоянии. Сегодня план спасательной операции изучит премьер-министр страны. Кроме того, к месту ЧП направляются специалисты основателя компании Space-X Илона Маска.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей