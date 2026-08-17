Засуха и палящий зной в Европе угрожают осеннему посевному сезону

Европа столкнулась с новой проблемой - засуха и палящий зной угрожают осеннему посевному сезону, пишет издание The Business Times. Волны летней жары и так нанесли серьезный удар по урожаю. Теперь же фермерам приходится откладывать посев или сокращать площади засеваемой земли.

Первой крупной культурой, которая, вероятно, пострадает, является рапс. Если засуха сохранится, то под угрозой будут посевы пшеницы, ячменя и ржи. Фьючерсы на пшеницу в Париже и Чикаго за последние 2 месяца выросли примерно на 19 и 12 % соответственно. Цены на кукурузу на обоих рынках также резко выросли.

Фото: magnific.com