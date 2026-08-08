Засуха и пожары уничтожили тысячи гектаров кукурузы в Боснии

Сильнейшая засуха и природные пожары на Балканах уничтожили урожай кукурузы в Боснии. Выгорели тысячи гектаров сельхозугодий.

Местные фермеры заявляют о катастрофическом падении урожайности: вместо прежних 7 тонн с гектара в этом году аграрии рассчитывают собрать максимум 1,5 тонны. Для Боснии это серьезный экономический удар: кукуруза главная сельскохозяйственная культура страны, а на сам агросектор приходится 10 % всей занятости населения.

Эксперты отмечают: из-за отсутствия систем орошения у большинства фермеров перспективы сбора зерна остаются критическими, а часть хозяйств уже находится на грани полного закрытия.

Тем временем на Американском континенте развернулся экспортный кризис вокруг мексиканского авокадо. Вашингтон экстренно заблокировал импорт стоимостью почти 4 млрд долларов из-за угроз безопасности со стороны наркокартелей. Чтобы спасти поставки и не допустить взлета цен в США, Мехико пришлось задействовать армию и направить 1,5 тыс. военных для охраны упаковочных фабрик и транспортных коридоров.