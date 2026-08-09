Засуха и рост цен на удобрения: продовольственная безопасность Франции оказалась под угрозой

Продовольственная безопасность Франции находится под угрозой. Виной тому - экстремальные температуры и засуха.

В 2026 году Пятая республика получит самый низкий урожай кукурузы почти за 45 лет. При температуре выше 40 градусов производство сельхозпродукции становится практически невозможным. Производство пшеницы в стране упало до 8 %. Весенние посевы подсолнечника и свеклы оказались под "двойным ударом".

Кроме экстремальных погодных условий, французские фермеры столкнулись с ростом цен на удобрения после блокировки судоходства в Ормузском проливе. Причем, если тенденция засушливых летних сезонов продолжится, через несколько лет некоторые хозяйства вовсе перестанут существовать.

Для восстановления только после лета 2026-го французским фермерам потребуются миллиарды. А пока в стране продолжают бушевать пожары. Особенно плачевное состояние на юге Франции: в нескольких департаментах действует красный уровень опасности, эвакуированы более 200 тыс. человек.