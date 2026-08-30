Засуха в Европе нанесла рыбной отрасли ущерб, который может стать для нее непоправимым

Засуха в Европе нанесла рыбной отрасли Старого Света ущерб, который может стать для нее непоправимым. Из-за понижения уровня воды в большинстве рек резко снизилось количество рыбы.

Сербия, Хорватия, Словения, Румыния и Венгрия ожидают, что производительность рыбной промышленности в 2026 году снизится на десятки процентов, а то и наполовину. Восстановление экономической стабильности рыбхозов займет многие годы, хотя вполне вероятны и массовые банкротства.

Засуха нанесла сокрушительный удар и по сельскому хозяйству Европы в целом. От дефицита воды и высокой температуры пострадали 38 % угодий Старого Света. Кое-где это привело к гибели половины урожая. Например, так обстоят дела с виноградниками Бордо, зерновыми в Тоскане, с пшеницей в северных областях Литвы и Латвии.