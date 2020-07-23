Засуха может погубить урожай в пяти регионах России

Пять регионов России могут лишиться сельскохозяйственных культур из-за засухи. Речь идет о территориях Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей, а также Алтайского края. Причиной засухи специалисты считают малоснежную зиму. Отмечается низкий уровень воды в водохранилищах и ГЭС на маловодных реках страны. Ранее о проблемах из-за засухи заявлял замглавы Курганской области. Он поведал, что в регионе уничтожены 25 тысяч гектаров посевов, что составляет 2 % от всей посевной площади.



