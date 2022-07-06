Засуха нанесла Италии ущерб в 3 млрд евро

На фоне глобальных экономических потерь вопрос продовольственной безопасности как никогда актуален. Но порой дело не только в санкциях. Сильная засуха в Италии, по самым скромным подсчетам, нанесет ущерба в 3 миллиарда евро. Горячего сезона с аномально низким уровнем осадков в стране не видели с середины прошлого столетия. Как результат - на Апеннинском полуострове пересыхают реки и поля зерновых культур. Уже почти два месяца в регионе температура не опускается ниже 30 градусов. Прогнозы синоптиков неутешительные: шансов на то, что в ближайшие летние месяцы станет холоднее, совсем немного.