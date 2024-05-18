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Затопило несколько городов - ливни испытывают Францию на прочность

Обильные ливни испытывают на прочность Францию. Затопило сразу несколько городов, улицы превратились в бурлящие реки, потоки воды сносят все на своем пути.

Дожди уже нанесли серьезный ущерб инфраструктуре. Власти департамента Мозель, расположенного на северо-востоке страны, объявили красный уровень погодной опасности. Еще в трех департаментах оранжевый.

Фото из открытых источников

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