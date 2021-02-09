Затопление подпольной фабрики в Марокко - есть жертвы

Трагедия на севере Марокко. Обильные осадки привели к затоплению подпольной текстильной фабрики в городе Танжер. Нелегальное предприятие в обход всех правил безопасности располагалось в подвале жилого дома. В результате ЧП 24 человека погибло, 10 удалось спасти. Точное число сотрудников фабрики до сих пор остается неизвестным.