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Затопление зала в Севастопольском аквариуме-музее стало причиной гибели свыше 500 морских животных
В результате затопления зала в Севастопольском аквариуме-музее погибли свыше 500 морских животных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, сообщаетТАСС.
Развожаев рассказал об ущербе, который был нанесен в результате непогоды.
"В ФИЦ ИнБЮМ пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал – погибли свыше 500 морских животных. В радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки", - сообщил он.
Как отметил губернатор Севастополя, в городе сохраняется штормовое предупреждение, наблюдается ветер с порывами до 30 метров в секунду, во второй половине дня синоптики прогнозируют снижение скорости ветрадо 15 метров в секунду.
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