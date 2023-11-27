Затопление зала в Севастопольском аквариуме-музее стало причиной гибели свыше 500 морских животных

В результате затопления зала в Севастопольском аквариуме-музее погибли свыше 500 морских животных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, сообщаетТАСС.

Развожаев рассказал об ущербе, который был нанесен в результате непогоды.



"В ФИЦ ИнБЮМ пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал – погибли свыше 500 морских животных. В радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки", - сообщил он.

