В Германии из-за дефицита ограничили продажу макарон и муки

С нехваткой продовольствия сталкиваются и, казалось бы, развитые страны. Из-за подорожания топлива затраты американских фермеров на посевную выросли уже в два раза. Дополнительную проблему фермерам создает рост стоимости оборудования, семян и удобрений. Они подскочили в цене на 400 процентов, так что о дешевых продуктах придется забыть.

Острую нехватку удобрений и их непомерно высокую стоимость ощутила на себе Германия. Союз фермеров ведущей экономики ЕС отчетливо предупредил о дальнейшем росте цен на сельхозтовары для потребителей. Фермеры жалуются и на сбои в цепочках поставок: некоторые машины неделями находятся в простое из-за отсутствия запчастей.