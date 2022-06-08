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В Германии из-за дефицита ограничили продажу макарон и муки

С нехваткой продовольствия сталкиваются и, казалось бы, развитые страны. Из-за подорожания топлива затраты американских фермеров на посевную выросли уже в два раза. Дополнительную проблему фермерам создает рост стоимости оборудования, семян и удобрений. Они подскочили в цене на 400 процентов, так что о дешевых продуктах придется забыть.

Острую нехватку удобрений и их непомерно высокую стоимость ощутила на себе Германия. Союз фермеров ведущей экономики ЕС отчетливо предупредил о дальнейшем росте цен на сельхозтовары для потребителей. Фермеры жалуются и на сбои в цепочках поставок: некоторые машины неделями находятся в простое из-за отсутствия запчастей.

Как следствие, возник дефицит на такие, казалось бы, нехитрые продукты, как мука и макароны. В местных магазинах появились объявления: "Просим понять, что критических товаров можем выдавать только один на покупателя". То есть одну пачку макарон и одну пачку муки на человека.

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