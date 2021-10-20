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Затяжные ливни в Индии спровоцировали сход оползней, камнепады и наводнения

Затяжные ливни обрушились на север Индии. Дожди спровоцировали сход оползней, камнепады и наводнения. Из-за последствий стихии уже погибли 42 человека. Десятки местных жителей считаются пропавшими без вести. Власти пострадавшего штата обратились за помощью к вооруженным силам. Спасательные операции проводятся круглосуточно. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни интенсивность ливней должна снизиться.

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